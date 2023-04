Unfall in Voerde Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, war ein 38-jähriger Autofahrer aus Dinslaken am Dienstag gegen 10.55 Uhr mit einem Auto auf dem Hammweg in Richtung Frankfurter Straße unterwegs. An der Einmündung Hammweg/Frankfurter Straße kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der die Frankfurter Straße in Richtung Voerde befuhr.