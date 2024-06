Erfolgreich entschärft Alarm in der Nacht – Weltkriegsbombe in Voerde gefunden

Update | Voerde · In der Nacht zum Freitag sind Menschen in Voerde über Stunden um ihren Schlaf gebracht worden: Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Freitagabend entdeckt worden und musste noch in der Nacht entschärft werden. Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

14.06.2024 , 14:00 Uhr

Die Polizei sperrte Straßen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Eine Bombenentschärfung hat in der Nacht zum Freitag bei etlichen Voerdern für schlaflose Stunden gesorgt. Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Freitagabend auf einem Grundstück an der Frankfurter Straße entdeckt worden und musste noch in der Nacht entschärft werden. Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Nachdem die Entscheidung gefallen war, dass die Bombe unverzüglich vor Ort entschärft werden muss, habe man zunächst die Evakuierung vorbereitet, berichtete die Stadt Voerde am Freitagvormittag. Da ging es bereits auf 23 Uhr zu. Aus Sicherheitsgründen mussten alle Menschen in einem Radius von 300 Metern um den Fundort die Gebäude verlassen. Laut Bürgermeister Dirk Haarmann betraf dies etwa 220 Anwohner, die über die NINA-Warnapp informiert wurden. Zusätzlich klingelte die Freiwillige Feuerwehr Voerde an sämtlichen Türen des Evakuierungsbezirkes. In der Mehrzweckhalle an der Steinstraße wurde eine Sammelunterkunft eingerichtet für diejenigen, die nicht wussten, wo auf die Schnelle unterkommen. „Davon haben rund 120 Menschen Gebrauch gemacht, berichtete Haarmann, der sich in der Nacht persönlich in der Mehrzweckhalle informierte. Die Betreuung in der Mehrzweckhalle übernahm das DRK Voerde, das die aus ihren Häusern Verbannten mit Getränken und Snacks versorgte. Als sich die Entschärfung hinzog, stellte es auch Feldbetten zur Verfügung. Um 3.29 Uhr war die Bombe entschärft. Die Anwohner konnten bereits in der Nacht in ihre Häuser zurückkehren. Wie die Kreispolizei auf Anfrage mitteilte, konnte die Sperrung der Frankfurter Straße zwischen der Straße Drei Eichen und Höhe Altenheim um 3.38 wieder aufgehoben werden. Die Bombe war am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf einem Privatgrundstück vom Eigentümer bei Aushubarbeiten gefunden worden. Der 250-Kilo-Sprengsatz lag im Bereich der Frankfurter Straße zwischen Breiter Deich und Steinstraße. Da unter der Frankfurter die Gashauptleitung der Thyssengas GmbH verläuft, musste diese zunächst entleert werden, damit der Kampfmittelräumdienst tätig werden konnte. Ausdrücklich bedankte sich Haarmann bei den Einsatzkräften, aber auch bei den Anwohnern: „Sie haben mitgezogen, ohne zu murren oder zu diskutieren“, lobte der Bürgermeister. Es habe alles super funktioniert.

(peng/dpa)