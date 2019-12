Antrag auf Entnahme : Solidarität beim Kampf gegen den Wolf

Niederrhein Immer mehr Schafhalter unterstützen den Antrag von Kurt Opriel aus Hünxe auf Entnahme der Wölfin.

Von wegen besinnliche Festtage. Über Weihnachten sorgte das Thema „Wolf“ bei den Schafhaltern in der Region dafür, dass es mit der Ruhe zu den Feiertagen schnell vorbei war. Auf dem Hof von Kurt Opriel war an Heiligabend ein Schaf von einem Wolf gerissen worden. Und einen Tag später gab es möglicherweise den ersten Schafriss in Weeze. Noch laufen die Untersuchungen.