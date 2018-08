Voerde: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Voerde Außergewöhnlicher Verkehrsunfall am Montagabend in Voerde: Ein 26-jähriger Voerder war gegen 21.40 Uhr mit seinem Auto auf der Hugo-Mueller-Straße unterwegs. Dabei übersah er einen vor ihm haltenden 45-jährigen Voerder.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Wagen. Danach beschleunigte der 26-Jährige sein Auto und fuhr rückwärts gegen das Auto eines 62-jährigen Voerders. Anschließend wendete der 26-Jährige und fuhr über die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Hindenburgstraße (B8). Dort blieb sein Auto wegen der Unfallschäden stehen. Der Unfallverursacher und sein 15-jähriger Beifahrer flüchteten zu Fuß, wurden aber später von der Polizei gefasst. Es kam heraus, dass der 26-Jährige keinen Führerschein besitzt. Der 45-Jährige kam derweil schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 62-Jährige musste ambulant in einer Klinik behandelt werden.