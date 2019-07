Städte Dinslaken und Voerde schlagen Alarm : Die Bürger sollen wütend werden

Dinslaken/Voerde Voerde müsste nicht sparen, und Dinslaken könnte sich viel mehr leisten, wenn die Gemeindefinanzierung nicht so ungerecht wäre, sagen die beiden Bürgermeister der Städte. Sie wollen Empörung wecken bei ihren Bürgern.

Dass Schulen marode sind und Spielplätze herunterkommen, dass Grünanlagen nicht gepflegt werden, dass das Bürgerbüro in Friedrichsfeld geschlossen wurde und das Voerder Hallenbad im Sommer nicht mehr öffnet: Das Spardiktat trifft die Menschen in Voerde ganz direkt.

Dabei sei Voerde nicht schuld an seinen Schulden. „Wirklich jeder Euro an Kassenkrediten“, sagt Bürgermeister Dirk Haarmann, sei durch Entscheidungen verursacht, die auf Bundesebene getroffen wurden. Doch die Voerder müssten die Zeche zahlen: „Wir haben deutlich zu hohe Hebesätze bei den Gewerbesteuern und noch deutlicher bei der Grundsteuer B“, zählt er auf. „Wir haben uns über zehn Jahre kaputtgespart. Wir haben so gut wie jede freiwillige Leistung eingestellt. Wir haben keine Möglichkeit, aus eigener Kraft ein Bad zu sanieren.“