Sondersitzung mit englischen Gästen am 18. Mai : Voerde feiert 40 Jahre Partnerschaft mit Alnwick

Seit 40 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Voerde und Alnwick im Norden Englands, unweit der schottischen Grenze. Foto: RP/Shutterstock.com/ Gorosi

Voerde In diesem Jahr besteht die Städtepartnerschaft zwischen Voerde und Alnwick seit 40 Jahren. Dies soll in einer öffentlichen Sondersitzung des Stadtrates am Samstag, 18. Mai, ab 17 Uhr im Ratssaal mit einem feierlichen Akt und der Ratifizierung der Partnerschaftsurkunde gewürdigt werden.

Nicht nur Gäste aus Alnwick, sondern auch der Britische Generalkonsul Rafe Courage haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.

Als die Städtepartnerschaft zwischen Alnwick und Voerde am 29. August 1979 mit den Unterschriften des seinerzeitigen Bürgermeisters Helmut Pakulat und des Gemeindedirektors Georg Pauly sowie Chairman James Coatsworth und Proper Officer Alfred Groome auf der Partnerschaftsurkunde formal besiegelt war, lag es bereits zehn Jahre zurück, dass der erste Jugendaustausch mit Alnwick stattgefunden hatte. Bis zum Ende der Jugendbegegnungen im Jahr 2011 haben über 700 Betreuerinnen und Betreuer und Jugendliche die Stadt Alnwick im Rahmen von fast 30 Austauschfahrten besucht.

Die Eingemeindung der Stadt Alnwick in die Unitary Authority Northumberland sowie knappere Budgetmittel führten zur Einstellung des Jugendaustausches. Das Jubiläum soll Anlass bieten, für eine Intensivierung der partnerschaftlichen Beziehungen und der Wiederaufnahme des Jugendaustausches zu werben. Was könnte dazu hilfreicher sein, als Erfahrungsberichte der ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gleichzeitig die Möglichkeit bekommen, sich nach vielen Jahren wiederzusehen.