Delegation zu Gast in England Städtepartnerschaft zwischen Voerde und Alnwick erneut besiegelt

Der Besuch in Alnwick war bereits am Rande der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen der englischen Stadt und Voerde in 2019 für das Folgejahr geplant, aber Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Nun konnte Bürgermeister Dirk Haarmann gemeinsam mit Bert Mölleken und Ulrike Schwarz, seinem Vertreter beziehungsweise seiner Vertreterin, die Einladung zum Gegenbesuch annehmen und nach Alnwick reisen.