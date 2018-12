Der Grinch von Voerde: Unbekannter klaut 20 Weihnachtsbäume

Voerde Ob er ein Zeichen gegen Weihnachten setzen wollte oder einen eigenen Weihnachtsbaumhandel eröffnen möchte? Ein Unbekannter hat am Wochenende rund 20 Weihnachtsbäume vom Parkplatz eines Supermarktes an der Grenzstraße geklaut.

Laut Polizei habe der Dieb wahrscheinlich mit einem Seitenschneider ein Loch in den Absperrzaun geschnitten und so die Bäume aus dem abgesperrten Bereich herausgeholt. „Da sich der Dieb die etwa 20 Tannen wahrscheinlich nicht unter den Arm geklemmt hat, muss er sie mit einem Fahrzeug abtransportiert haben“, heißt es in einer Mitteilung. Was der Unbekannte mit seiner Beute vorhat, weiß man bislang nicht. Die Beamten schrieben in ihrer Mitteilung zu dem Diebstahl in der Weihnachtszeit: „Es gibt Sachen, die macht man einfach nicht!“