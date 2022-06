An einem Spielplatz in Voerde : Unbekannter belästigt junge Mutter

An einem Spielplatz in Voerde

Voerde Erst beobachtete er die Frau. Dann fasste er sie an den Oberarm. Als die 29-Jährige ihn anschrie, flüchtete der Unbekannte.

Am Donnerstag gegen 17.20 Uhr ging eine 29 Jahre alte Voerderin mit einem Kinderwagen und einem Kleinkind über einen Spielplatz, der zwischen den Straßen Waymannskath, Buschacker und Teichacker liegt. Schon dort fiel ihr ein Unbekannter mit einem alten Fahrrad auf, der sie beobachtete. Der Mann folgte ihr und berührte sie mehrfach am Oberarm. Als die junge Frau ihn anschrie, das zu unterlassen, flüchtete er von der Straße Waymannskath in Richtung Bahnhofstraße. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß 60 bis 70 Jahre alt, hat gebräunte Haut, schlechte Zähne (nur ein Schneidezahn), er trug ein orangefarbenes T-Shirt, eine kurze Hose und hatte ein altes Fahrrad mit Satteltaschen dabei. Hinweise an die Polizei Voerde, Telefon 02855 9638-0.