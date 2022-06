Erfolgreicher Schütze : Tobias Rösen regiert den BSV „Fohsinn“ Lippedorf

Der Thron des BSV Frohsinn LIppedorf (v.l.): Fabian Bremer, Rebeca Loos, Tobias Rösen, Kira-Larissa Rösen, Sören Mai und Laureen Mai. Foto: BSV

Voerde Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause feierten die Grünröcke wieder ein Schützen- und Sommerfest mit einem bunten Programm.

Nach zwei Jahren Zwangspause fand beim BSV „Frohsinn“ Lippedorf 1928 wieder das Schützen- beziehungsweise Sommerfest statt. Diesmal hatten sich die Lippedorfer einen Tag mit buntem Programm für die Vereinsmitglieder ausgedacht.

Morgens trafen sich die Schützinnen und Schützen zur gemeinsamen Kranzniederlegung in Friedrichsfeld am Park vor dem Ehrenmal, um der Verstorbenen zu gedenken. Von dort aus ging es im gemeinsamen Marsch zur Vereinsanlage an der Willy-Brandt-Straße. Von außen schon deutlich zu erkennen: Der modernisierte Vorplatz, den die Mitglieder in der Coronazeit mit viel Fleiß neu hergerichtet hatten.

An der Vereinsanlage angekommen wurden die Mitglieder durch den 1. Vorsitzenden Werner Rösen begrüßt. Es folgten die Ehrungen und Beförderungen der Mitglieder. So wurde Daniel Gendera zum Fähnrich und Petrick Markert zum Leutnant befördert. Für 25-jährige Vereinsmitgliedschaft wurden Stefanie Gendera und Fabian Hagelgans sowie für 40-jährige Vereinsmitgliedschaft Ursula Neuendorf und Detlef Gendera geehrt. Sabine Goch und Dominic Kindler erhielten die Vereinsmedaille für besondere Verdienste in Bronze, Michael Tepaß in Silber und Reinhold Holl in Gold. Außerdem wurde Reinhold Holl zum Sonderbeauftragten für Baumaßnahmen befördert.

Pünktlich um 13 Uhr begann dann das lang ersehnte Vogelschießen. Bereits mit dem 17. Schuss konnte Hennes Neuendorf den Kopf des Vogels ergattern. Stefanie Gendera sicherte sich mit dem 47. Schuss den rechten Flügel des Adlers und Sören Mai mit dem 77. Schuss den linken Flügel. Nach einer kurzen Pause konnte Fabian Tauchen mit dem 98. Schuss das Zepter für sich erringen. Der Reichsapfel fiel bei Friedhelm Goch mit dem 162. Schuss.

Damit waren die Vogelpreisträger komplett und es kam zum aufregendsten Teil des Tages: Nach zwei Jahren Pause begann endlich das Schießen auf den Rumpf um die Königswürde. In einem fairen und spannenden Schießen konnte schlussendlich Tobias Rösen mit dem 220. Schuss dem Vogel den Gar ausmachen. Er ist somit neuer König in Lippedorf. Zu seiner Königin erkor der 32-jährige Projektleiter, der in der Sicherheitstechnik tätig ist, seine Ehefrau Kira-Larissa Rösen. Vor vier Jahren hatte er bereits versucht, König in Lippedorf zu werden, dieses Jahr gelang ihm der beste Schuss. „Ich freue mich sehr auf dieses Regentschaftsjahr und eine tolle Zeit mit meinem Thron“, so der neue König. Unterstützt wird das Königspaar vom 1. Ministerpaar Rebeca Kindler und Fabian Bremer, sowie dem 2. Ministerpaar Laureen Mai und Sören Mai.

Mit einem buntem sowie unterhaltsamen Nachmittag samt Kaffee und Kuchen sowie vielen Spielen für die kleinen Besucher ging das Fest dann am Abend beim gemeinsamen Königsball und dem Besuch der Gastvereine zu Ende.

(RP)