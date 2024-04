Personalie aus dem Rathaus Das ist der neue Pressereferent der Stadt Voerde

Thorben Lucht hat in Bonn studiert und dort 2018 seinen Master in Medienwissenschaften erworben. Danach war er als Media- und PR-Manager in der Tourismusbranche tätig, entschied sich dann aber, sich ein neues Aufgabengebiet zu suchen und wechselte zur Stadt Voerde. In seiner neuen Funktion versteht er sich als Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Presse.