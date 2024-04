Insolvenzverfahren eröffnet Tecklenburg-Projekt in Voerde weiter in der Schwebe

Voerde · Wie geht es weiter mit dem Tecklenburg-Projekt an der Friedrichsfelder Straße in Voerde? Während es für Projekte in Düsseldorf und Ratingen eine Perspektive gibt, hat sich mit der Eröffnung des Insolvenzverfahren über das Vermögen der Tecklenburg GmbH jetzt diese Lage ergeben.

02.04.2024 , 13:55 Uhr

Was wird von dem Projekt „Live Green Voerde tatsächlich umgesetzt? Foto: Frieder Bluhm

Von Frieder Bluhm