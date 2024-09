Tecklenburg-Projekt in Voerde Von der Insolvenz überrascht – „Wir hatten ein gutes Gefühl“

Kommt man hier überhaupt herein? Man kommt. Über einige gestapelte Holzpaletten erklimmt man beinah mühelos das Erdgeschoss und steht im Flur. Links geht es ins Wohnzimmer, rechts ins Gäste-WC, dem allerdings noch Wände fehlen. Geradeaus gelangt man in die Küche oder über die Treppe ins erste Stockwerk. Hier wird die Küchenzeile stehen, dort das Sofa, da der Schreibtisch, hier das Ehebett. Mit ein paar Brettern und Holzkeilen haben Britta und Fredrik Krahé in einigen Räumen die Position der Möbel markiert, die dort einmal ihren Platz haben werden. Irgendwann. Bald. Hoffentlich.