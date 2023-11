Diesmal in Voerde Erneut Tankstelle überfallen – Täter entkommen

Voerde · Am Freitag in Dinslaken, am Samstag in Voerde: Unbekannte überfallen eine Tankstelle und erbeuten Geld und Zigaretten. Die Polizei hofft auf Hinweise.

14.11.2023 , 12:37 Uhr

Die Polizei ermittelt nach dem Überfall auf Tankstellen in Voerde und Dinslaken (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Zwei unbekannte Täter haben am Samstagabend (11. November) eine Tankstelle an der Hünxer Straße überfallen. Wie die Polizei berichtet, betraten die maskierten Täter gegen 21.50 Uhr die Tankstelle und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers die Kassiererin zur Herausgabe von Bargeld auf. Die Täter erbeuteten Bargeld und Zigaretten und flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die 30-jährige Kassiererin aus Dinslaken und Zeugen konnten die Täter wie folg beschreiben: Beide waren zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, circa 20 bis 30 Jahre alt, von normaler Statur. Beide trugen schwarze Sturmhauben. Tankstelle überfallen – Täter entkommen mit Geld und Zigaretten Raub in Dinslaken Tankstelle überfallen – Täter entkommen mit Geld und Zigaretten Der erste Täter soll dunkle Oberbekleidung und eine graue Hose getragen, sowie ein Messer mit sich geführt haben. Der zweite Täter soll ebenfalls dunkle Oberbekleidung, eine dunkle Hose getragen und eine Schusswaffe vorgezeigt haben. Bereits am Vortag (Freitag, 10. November) war es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Kurt-Schumacher-Straße in Dinslaken gekommen. Inwiefern es einen Tatzusammenhang zwischen den Überfällen gibt, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 6220 entgegen.

(fbl)