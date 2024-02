Vorfall in Voerde Randalierer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Vorübergehend in Gewahrsam genommen hat die Polizei in Voerde einen 53-jährigen Mann, der sich äußert aggressiv verhalten hatte. Der 53-Jährige war laut Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr in einem Tanzlokal an der Hindenburgstraße mit drei Personen, 25, 26 und 28 Jahre alt, in Streit geraten, in dessen Verlauf er allen dreien mit der Faust ins Gesicht schlug. Hinzugerufene Polizisten begleiteten den 53-Jährigen aus der Lokalität und befragten ihn zum Sachverhalt. Hier äußerte er sich mehrfach rassistisch gegenüber den drei Angegangenen und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Wegen seines aggressiven Verhaltens nahmen die Polizisten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Dabei leistete dieser Widerstand. Hierbei zogen sich zwei Polizisten leichte Verletzungen zu, konnten den Dienst aber fortsetzen.