Kooperation mit Westnetz Wie Voerde bei der Straßenbeleuchtung Energie einsparen will

Die Stadt Voerde kooperiert beim Betrieb der Straßenbeleuchtung für weitere zehn Jahre mit der Westenergie AG. Dies hatte der Rat der Stadt Voerde in seiner Sitzung Anfang Dezember entschieden. Damit knüpft Voerde an die langjährige Partnerschaft mit dem Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter an.