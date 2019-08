Von Seilbahn bis Rondellschaukel : Neue Geräte für vier Spielplätze

Kinder sollen sich auf den Spielplätzen in Voerde wohlfühlen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Stadt Voerde stellt Kletteranlagen, Doppelseilbahn, Schaukeln und Drehspiele auf.

Die Stadt Voerde hat in diesem Jahr vier weitere Spielplätze aufgewertet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Das Ganze geschah im Zuge der Fortschreibung des Spielflächenbedarfsplans.

Die Spielfläche „Grenzweg“ wurde ebenfalls um zwei Geräte ergänzt. Mit einer Metallschaukel und einem Drehspiel wurde sie in diesem Jahr fertiggestellt. Der Spielplatz „Birkenweg“ musste lange ohne neue Spielgeräte auskommen. Jetzt sollen eine neue, vielseitig nutzbare Spielkombination und ein Drehspiel gebaut werden, um die Spielfläche wieder für Kinder in der Umgebung attraktiv zu machen. In Möllen wurde auf der Spielfläche „Am Leitgraben“ eine neue Zweifachschaukel errichtet. Alle Spielgeräte sind nach Auskunft der Stadt sehr hochwertig und haben eine hohe und langjährige Beständigkeit.