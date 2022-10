Erarbeitung dauerte mehrere Monate : Wirtschaftswege: Voerde stellt Konzept den Bürgern vor

Dieses Auto war auch in Voerde unterwegs. Foto: gk/Ge-Komm

Voerde Die Informationsveranstaltung der Stadtverwaltung findet am 18. Oktober im Rathaus statt. Sie wird auch live im Internet übertragen.

Die Stadt Voerde hat in den vergangenen Monaten ein kommunales Wirtschaftswegekonzept erstellen lassen. Beauftragt wurde die Ge-Komm GmbH, Gesellschaft für kommunale Infrastruktur. Im Februar 2022 hat die Ge-Komm begonnen, alle Wirtschaftswege in Voerde mithilfe eines mit einer Spezialkamera ausgestatteten Fahrzeugs digital zu erfassen. Danach wurde mit konstruktiver Beteiligung einer speziell eingerichteten Arbeitsgruppe ein Konzept-Entwurf als Diskussionsgrundlage erarbeitet und die Zwischenergebnisse im August der Öffentlichkeit präsentiert.

In einem letzten Arbeitsschritt wurden, ebenfalls mit Hilfe der Arbeitsgruppe, die gesammelten Kommentare der Bürger diskutiert und mit in das Wirtschaftswegekonzept eingearbeitet. Ziel war es, ein zukunftsfähiges, bedarfsgerechtes und auch finanzierbares Wirtschaftswegenetz für die Stadt Voerde zu schaffen.

Das Wirtschaftswegekonzept der Stadt Voerde wird nun am Dienstag, 18. Oktober, um 18 Uhr in einer Bürgerversammlung interessierten Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Die Bürgerversammlung findet in Raum 137 im Rathaus der Stadt Voerde, Rathausplatz 20, statt.