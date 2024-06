Jede Menge Streifenwagen und Uniformierte in Voerde und auch in Hünxe, ein über dem Stadtgebiet kreisender Hubschrauber: Für den umfangreichen Polizeieinsatz am Donnerstagnachmittag haben Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt die Erklärung nachgeliefert. Daraus ergibt sich ein schlimmer Verdacht.