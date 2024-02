Diskussion in Spellen Geplante Flüchtlingsunterkunft – „Verurteilt die Leute nicht vorher“

Schon die erste Wortmeldung schien die Richtung vorzugeben, die an diesem Abend die Diskussion in der Bürgerinformationsveranstaltung zur geplanten Flüchtlingsunterkunft an der Scheltheide in Spellen nehmen würde. Spellen sei hilfsbereit und man sei sich einig, dass die Leute Hilfe bräuchten, erklärte ein Bürger. „Doch warum baut man eine Flüchtlingsunterkunft genau wieder dort, wo viele Kinder mit ihren Fahrrädern vorbeifahren?“ Als Inhaber einer Versicherungsagentur habe er zudem in den vergangenen drei Jahren eine hohe Zahl von Einbruchsdiebstählen bearbeitet – offenbar begangen von Menschen, die nicht von hier kommen.