Landtagskandidat der Sozialdemokraten für Voerde : René Schneider (SPD) zu Hochwasser, Wolf und der Zukunft des Kraftwerksareals in Möllen

René Schneider (SPD), hier bei einem Besuch in Dinslaken. Foto: Zehrfeld

Voerde Der SPD-Landtagsabgeordnete und Kandidat für Voerde, René Schneider, spricht über die Chancen, die er im Möllener Kraftwerksareal sieht – und darüber, wie er sie voranbringen will. Außerdem geht es ihm um Hochwasserschutz, unter anderem für die Rheindörfer.

René Schneider, SPD-Landtagsabgeordneter und nach dem Neuzuschnitt der Wahlkreise auch Landtagskandidat für Voerde, hat eine Botschaft. Wenn man einen Teil des alten Steag-Kraftwerksareals in Möllen für Wohnhäuser reservieren will, dann, so vermittelt der 45-Jährige, sollte man die SPD wählen. Genauer: ihn.

Der Wunsch nach Wohnbebauung auf dem Areal ist groß in Voerde. „Ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz“, sagt Schneider und schwenkt damit über zu einem Wahlkampfthema der SPD in Nordrhein-Westfalen: „Ich glaube, dass unser neues Wahlprogramm mit 100.000 Wohnungen jedes Jahr nur zu realisieren ist, wenn wir Flächen wie die am Kraftwerk eben auch für Wohnbebauung nutzen.“

Zwar schließen die Vorgaben der Regionalplanung diesen Zweck aus. Aber dagegen versuchen die Voerder ja anzugehen. Und heute sei es noch die Vorgabe des Landes Nordrhein-Westfalen, viel Gewerbefläche zu schaffen. Wenn es – mit einer neuen Regierung – neue Vorgaben gebe, dann werde das den Voerder Interessen in die Karten spielen, sagt Schneider und verspricht: „Da kann ich eine ganze Menge für Voerde tun.“

Was die industrielle Entwicklung des Standorts angeht, so hielte er Investitionen in Wasserstofftechnologien für unterstützenswert. „Wir wissen, dass die Industrie im Ruhrgebiet sich an vielen Stellen verändern muss. Und, dass das Geld kostet“, sagt er. „Da wird es vielleicht auch ankommen auf ein Wohlwollen der Landespolitik.“

Ein weiteres Thema, das Schneider für Voerde auf dem Schirm hat, ist der Hochwasserschutz. Er glaubt, dass die Bezirksregierung für dieses Themenfeld personell nicht hinreichend ausgestattet ist. So, wie es immer mehr Hinweise darauf gebe, dass der gesamte fürs Wasser zuständige Bereich im Umweltministerium unterbesetzt sei, „von Hochwasser bis Grubenwasser“, so Schneider. „Da müssen wir dran, um den Hochwasserschutz zu garantieren. Das ist eben wichtig für die Rheindörfer.“

Ein Streitthema in der Region ist die Diskussion um die Rückkehr des Wolfes. Auch, wenn es für Voerde nicht akut ist: Auf das Gebiet der Stadt haben es die Raubtiere bislang noch nicht geschafft. René Schneider sitzt im Umweltausschuss des Landtages und fasst seine Meinung zur Sache kurz: Er sei froh darüber, dass die bedrohte Art sich wieder angesiedelt hat, und teile zugleich Bedenken wegen der Probleme, die sich deshalb ergeben. Aber für einen Abschuss gebe es keine rechtliche Grundlage. Auch sei die gezielte Tötung eines Wolfs kaum möglich, also müsste man das ganze Rudel unter Feuer nehmen. Anschließend würde, so seine Überzeugung, mit neuen Wölfen neuer Ärger kommen. „Geht rechtlich nicht, geht technisch nicht und wäre keine Lösung des Problems.“ Es müsse um guten Herdenschutz gehen. Und darum, diesen in anderen Regionen viel früher umzusetzen, wenn sich Wölfe blicken lassen, als das im Wolfsgebiet Schermbeck angelaufen ist.

(szf)