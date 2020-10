Polizei sucht Zeugen : Seniorin verjagt dreisten Handtaschendieb

Voerde Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag versucht, einer 83-jährigen Frau die Handtasche aus dem Auto zu stehlen. Nur durch das couragierte Verhalten der Voerderin ließ der Dieb von seinem Vorhaben ab.

Mit einem dreisten Handtaschendieb bekam es am Mittwochvormittag eine 83-jährige Frau aus Voerde zu tun. Die Autofahrerin hatte eine Bank an der Bahnhofstraße besucht, war in ihr Fahrzeug gestiegen und hatte den Motor gestartet. In diesem Moment riss ein Unbekannter die Fahrertür auf und fragte die Frau, ob sie einen Euro habe. Die 83-Jährige verneinte, woraufhin der Mann einmal um das Fahrzeug ging, dann die Tür hinten rechts öffnete und nach der Tasche der Frau auf dem Rücksitz griff. Unerschrocken stieg die Seniorin aus ihrem Wagen und schrie den Dieb an. Als Passanten auf die Rufe aufmerksam wurden, ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute.