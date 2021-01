Kripo ermittelt : In der Nacht wurde auf Döner-Imbiss in Möllen geschossen

In der Nacht wurde auf Döner-Imbiss in Möllen geschossen

Voerde-Möllen Ein Auto soll mit quietschenden Reifen vom Tatort weggefahren sein. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Mehrere Schüsse sind in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einen Döner-Imbiss an der Königsberger Straße abgegeben worden. Dadurch wurde die äußere Ladenscheibe der Doppelverglasung des Imbisses beschädigt. Der Vorfall hat sich nach Aussage der Polizei in der Nacht zwischen 1 und 2 Uhr ereignet. Zeugen nahmen laute Schussgeräusche wahr und alarmierten daraufhin die Polizei. Ein Auto soll mit quietschenden Reifen vom Tatort weggefahren sein. Die Beamten fanden in Tatortnähe Patronenhülsen, die beschlagnahmt wurden. Die Dinslakener Kripo hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen und hofft, dass sich bei ihr Zeugen melden, die etwas gesehen oder gehört haben und deshalb konkrete Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 6220 entgegen.