Fahrerflucht in Voerde : Autofahrer flüchtet nach Unfall – Rollerfahrer schwer verletzt

Voerde Ein 21-Jähriger Rollerfahrer ist am Freitagabend nach einem Unfall mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Autofahrer mit dem er zusammenstieß, ist flüchtig. Die Fahnung der Polizei verlief erfolglos.

Wie die Polizei mitteilte, bog der Rollerfahrer am späten Freitagabend nach links in eine Straße in Voerde (Niederrhein) (Kreis Wesel) ein und übersah das Auto des bislang unbekannten Autofahrers. Der 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.