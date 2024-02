Fernwärme in Voerde Rohrgraben unter Wasser – Bauarbeiten ruhen

Derzeit ruhen die Arbeiten der Fernwärme Niederrhein (FN) für die Fernwärmeleitung an der Rönskenstraße in Voerde. Der Grund dafür sind laut einer Mitteilung der Stadtwerke Dinslaken die extremen Niederschläge der vergangenen Monate. Diese haben vielerorts das Grundwasser steigen lassen, so auch an der Rönskenstraße. Dort steht es im Rohrgraben und verhindert die Fortsetzung der Tiefbauarbeiten.