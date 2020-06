Rathausplatz ist noch nicht freigeschaltet : Fünf kostenlose WLan-Hotspots im Stadtgebiet Voerde

Voerde Standorte sind der Rathausplatz Voerde, Innenbereich sowie Vorplatz des Jugendzentrum Voerde, Marktplatz Friedrichsfeld, der Dorfplatz Spellen sowie der Vorplatz des Bürgerhauses Schlesierstraße in Möllen.

Die Stadt Voerde stellt mit EU-Fördergeldern des „WiFi4EU-Förderprograms“ an fünf Standorten kostenloses öffentliches WLan im Stadtgebiet bereit. Standorte sind der Rathausplatz Voerde, Innenbereich sowie Vorplatz des Jugendzentrum Voerde, Marktplatz Friedrichsfeld, der Dorfplatz Spellen sowie der Vorplatz des Bürgerhauses Schlesierstraße in Möllen. Am Rathausplatz Voerde sind die Geräte installiert, allerdings wird hier noch auf eine Freischaltung der Internetleitung gewartet. Diese soll bald erfolgen. Alle anderen Standorte sind in Betrieb. Das WLan kann an den genannten Orten unter dem Namen „WiFi4EU“ gefunden werden. Zum Verbinden mit dem Netzwerk müssen keine Daten eingegeben werden. Die Errichtung des öffentlichen WLan wurde mit insgesamt 15.000 Euro durch die EU gefördert. Partner bei der Installation und dem Betrieb des WLan-Netzes ist die Münchener Firma The Cloud Networks Germany GmbH welche auf WLan-Großprojekte im öffentlichen Raum spezialisiert ist und unter anderem in Recklinghausen und Schermbeck WLan-Netze in den Innenstädten betreibt. Mitinitiator einer Bewerbung der Stadt Voerde um die Fördergelder waren die Bürger Interessen Gemeinschaften Spellen sowie die Werbegemeinschaft Spellen.