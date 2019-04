Die Veranstaltungsreihe startet in Voerde : Rheinzeit bringt Menschen aus den Ortsteilen zusammen

Voerde Die Veranstaltungsreihe auf dem Rathausplatz startete unter dem Motto „R(h)ein in den Frühling“. Bis September geht es mit Events weiter.

„Die Erfolgsgeschichte Rheinzeit geht weiter“, kommentiert Johannes Fahnenbruck, der Projektleiter der Veranstaltungsreihe. „Wir haben wieder einen schönen Start“, erklärt er und verweist auf das geschlossene Carré aus Ständen und Wagen um den Platz. Hier wird für die Besucher einiges angeboten, wobei sich Johannes Fahnenbruck besonders darüber freut, dass es gelungen ist, die lokalen Anbieter und Gastronomen wieder in die Rheinzeit einzubinden. Für den Projektleiter der Veranstaltungsreihe ist das Ziel der regelmäßigen Feste auf dem Rathausplatz ganz klar: „Wir wollen hier die Menschen aus allen Ortsteilen der Stadt zusammenbringen“, sagt er. Damit sind allerdings nicht nur die Besucher gemeint, sondern auch die Gewerbetreibenden. „Wer in den Ortsteilen ein Angebot hat, hat hier ein tolles Publikum, um es zu präsentieren“, sagt Johannes Fahnenbruck.

Etwas Besonderes hat etwa Andre Stepper an seinem Stand zu bieten. Der Inhaber des Edeka-Marktes in Friedrichsfeld grillt mit seinem Team Spanferkel für die Besucher. „Man kann uns jetzt für Feiern buchen. Wir kommen dann mit Grill und Fleisch vorbei und grillen vor Ort für die Gäste“, erklärt der Einzelhändler. Um für die Aktion zu werben, ist auf dem Rathausplatz dabei. „Wir möchten erstmal gerne mit den Kunden ins Gespräch kommen“, sagt er. Den Besuchern der Rheinzeit scheint das besondere Grillgut auf jeden Fall zu schmecken.

Aber es soll ja auch darum gehen, die Menschen aus den Stadtteilen in der Innenstadt zusammenzubringen. Und auch das funktioniert. Kurt und Ingrid Himmelberg sind extra für die Rheinzeit aus Friedrichsfeld nach Voerde gekommen. „Uns gefällt es hier immer sehr gut“, sagt Ingrid Himmelberg. Die Mixtur aus kulinarischem Angebot und Programm kommt bei den Besuchern gut an. „Außerdem trifft man hier eigentlich immer Freunde und Bekannte und das ist auch schön“, sagt Kurt Himmelberg.

In der Tat klönen die Besucher an den Tischen und vor den Ständen ganz gerne mal, während sie einen Snack oder ein Glas Wein genießen. Die Menschen scheinen sich darüber zu freuen, dass der Frühling endlich mit Sonnenschein nach draußen lockt und auf dem Rathausplatz bei der Rheinzeit wieder etwas los ist.

„Wir wollen den Menschen in Voerde mit der Rheinzeit auch etwas zurückgeben“, sagt Johannes Fahnenbruck. Die Menschen sollen ihre Freude an dem Fest auf dem Rathausplatz haben. Nach dem gemütlichen Beisammensein am Nachmittag wird in den Abendstunden mit der Band Zweiklang und DJ Pat Simmons am Abend gefeiert. „Jetzt kann der Frühling richtig beginnen“, kommentiert Johannes Fahnenbruck die Feierlaune.