Eröffnung der Saison am Niederrhein : Räder-Test auf der Drei-Flüsse-Route

Voerde Zur Einstimmung auf die neue Fahrradsaison vom Frühling bis in den Herbst machten sich 20 Radler von Götterswickerhamm auf den Weg, einen Teil der besonderen Radroute zu erkunden.

Es ist nicht das ideale Radfahrwetter am Samstagmorgen: Der Himmel zeigt sich noch in einem tristen Grau und von der Sonne ist kaum etwas zu sehen, als sich die Radfahrgruppe zum Anradeln am Restaurant Rheinwacht in Götterswickerhamm trifft. Als Vorsitzender der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) Lippe-Issel-Niederrhein begrüßt Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann die Mitradler. Und das, um gleich mehrere Projekte der Region Lippe-Issel-Niederrhein vorzustellen.