Fernwärme in Voerde Problem mit Grundwasser – Fernwärmeleitung nimmt Umweg

Der erhöhte Grundwasserpegel in Voerde bereitet nach wie vor Probleme bei der Verlegung der Verbindungsleitung zwischen den Fernwärmesystemen in Voerde und Friedrichsfeld. Weiterhin steht Wasser im Rohrgraben an der Rönskenstraße und verhindert die Fortsetzung der Tiefbauarbeiten. Die Fernwärmeversorgung Niederrhein (FN) reagiert nun darauf mit einer Planänderung.