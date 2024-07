Pop-up-Hochzeit in Götterswickerhamm Spontan kirchlich heiraten – ein Angebot für Liebende

10.000 Euro, 200 Stunden Planungsstress, 75 Gäste: Das sind die Eckdaten einer aktuellen Durchschnittshochzeit in Deutschland. Der wahre Grund, die Liebe zueinander, rückt häufig in den Hintergrund. Bei der ersten Pop-Up-Hochzeit in Götterswickerhamm des Eangelischen Kirchenkreises Dinslaken am 24. August ist dies ganz anders.