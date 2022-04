Überfall verhindert : Beherzte Zeugen überwältigen Tankstellenräuber in Voerde

Beherzte Zeugen überwältigen Tankstellenräuber in Voerde

Die Polizeibeamten fanden am Tatort überwältigte Verdächtige vor. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Voerde Mutige Zeugen haben am Mittwochabend einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Voerde vereitelt. Sie überwältigten einen Räuber und verteidigten sich erfolgreich gegen einen zweiten.

Eine 62-jährige Angestellte einer Tankstelle an der Spellener Straße in Voerde ist am Mittwochabend Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Die Frau hielt sich gegen 22.30 Uhr im hinteren Teil des Verkaufsbereichs auf, als ein mit einem schwarzen Tuch maskierter Mann die Tankstelle betrat. Wie das Opfer gegenüber der Polizei aussagte, sei der Räuber zunächst „bedrohlich“ auf sie zugegangen. Dann habe er sie angeschrien, die Kasse sofort zu öffnen. Eine Waffe habe der Verdächtige allerdings nicht eingesetzt.