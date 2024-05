Unfallflucht In der Nacht zwei geparkte Autos angefahren

Die Polizei bittet um Hinweise, um einen Unfall an der Straße Am Tannenbusch aufzuklären. Am Montag, 29. April, gegen 3.38 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen an einer Parklücke an der Nordstraße ausgeparkt. Das Fahrzeug stand gegenüber einer Sportanlage. Dann fuhr der Unbekannte weiter in Richtung der Straße Am Tannenbusch. In Höhe der Hausnummer 10 beschädigt er mit seinem Fahrzeug zwei an der Straße geparkte Autos, wie die Polizei jetzt mitteilt. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Mitsubishi Colt und einen schwarzen Kia. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang den Fahrer eines weißen Camaro mit Schweizer Kennzeichen. Dieser Wagen wurde zuletzt mit einem entsprechenden Frontschaden auf der Werkstraße, der Poststraße und der Hugo-Mueller-Straße in Voerde gesehen. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.