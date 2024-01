Windrad in Löhnen eingeweiht Statt Strom aus schwarzer Kohle nun grüne Energie aus Wind

Schon seit einigen Wochen dreht es sich und liefert Strom, doch ausgerechnet zur Feier seiner Einweihung ragte es reglos in den blauen Himmel: das neue Windrad der Voerde Windenergie GmbH auf dem ehemaligen Zechengelände der RAG in Löhnen. Aus Sicherheitsgründen, wie Bürgermeister Dirk Haarmann erläuterte. Durch möglichen Eisschlag sollten die Festgäste nicht in Gefahr geraten.