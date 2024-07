Neue CJD Kita Spellen 3,25 Millionen Euro – und jeder Cent sinnvoll investiert

Voerde · Der Interimsstandort in Containerbauweise war der Kita-Leitung fast schon ans Herz gewachsen, dennoch ist die Freude in Spellen groß, in einem Neubau weiterzumachen. Dieser wurde jetzt offiziell eröffnet.

01.07.2024 , 16:45 Uhr

Bürgermeister Dirk Haarmann übergab den symbolischen Schlüssel an die Kita-Leitung. Foto: Thorben Lucht