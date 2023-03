Nach mutmaßlicher Wolfsattacke in Voerde „Wer jetzt noch auf ein friedliches Zusammenleben setzt, handelt verantwortungslos"

Nachdem in der Nacht von Sonntag auf Montag auf einer Weide an der Rönskenstraße in Kostenpflichtiger Inhalt Voerde vier Schafe mutmaßlich durch einen oder mehrere Wölfe getötet wurden, regt sich die Politik. „Es wird Zeit zu handeln“, sagen die Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss (CDU) und die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik (CDU). „Biodiversität und die ökologisch wichtige Rolle des Wolfes dürfen nicht über das Wohl und die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern gestellt werden“, so Weiss und Quik in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Zuvor hatte bereits die SPD-Ratsfraktion von einer „roten Linie“ gesprochen, die überschritten worden sei.