Schulhof in Voerde Müllcontainer stehen lichterloh in Flammen

Voerde · Gegen drei Jugendliche, die im Verdacht stehen, auf einem Schulhof in Voerde randaliert und Müllcontainer in Brand gesteckt zu haben, ermittelt jetzt die Polizei. Eine Zeugin hatte das Trio in der Nacht beobachtet.

20.03.2023, 12:19 Uhr

Polizei und Feuerwehr waren in der Nacht zum Sonntag in Voerde im Einsatz (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Polizei und Feuerwehr alarmierte in der Nacht zum Sonntag eine Frau in Voerde. Wie die Polizei berichtet, hatte sie drei männliche Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren beobachtet, die auf dem Schulhof der Comenius Gesamtschule randalierten. Als die Polizisten den Schulhof an der Straße Allee betraten, flüchtete das Trio in Richtung Steinstraße. Eine anschließende Fahndung verlief laut Polizei bislang erfolglos. Im hinteren Bereich des Schulhofs entdeckten die Beamten zwei Müllcontainer, die vollständig brannten. Die weiteren Müllbehälter waren ebenfalls angezündet worden. Hiervon waren fünf beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Schaden am Gebäude selbst entstand nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken unter Telefon 02064 6220 entgegen.

(fbl)