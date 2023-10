Vorfall in Voerde Abgestellte Mofaroller geraten in Brand

Voerde · Wer hat was beobachtet? Zwei Mofaroller sind in der Nacht auf Dienstag in Flammen aufgegangen, nachdem jemand einen unbekannten Gegenstand auf sie geworfen hatte. Die Polizei ermittelt.

10.10.2023, 12:32 Uhr

Die Mofaroller brannten vollständig aus. Foto: Polizei Kreis Wesel

In der Nacht auf Dienstag haben gegen 23.50 Uhr auf der Ostlandstraße zwei Mofaroller gebrannt. Dabei wurde auch ein abgestellter Pkw beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 23.45 Uhr eine Person dabei beobachtet, wie diese einen unbekannten Gegenstand auf die Parkbuchten an der Ostlandstraße warf. Kurz darauf gerieten zwei dort abgestellte Mofaroller in Brand. Ein unmittelbar danebenstehender Pkw wurde dadurch ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand, doch die Mofaroller waren bereits vollständig ausgebrannt. Die Person, die den Gegenstand auf die Parkbuchten geworfen hat, wird als männlich und schwarz bekleidet beschrieben. Sie flüchtete zu Fuß in Richtung Taubenstraße. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02064 6220 bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken zu melden. Eine Brandstiftung könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

(fbl)