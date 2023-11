Am 3. Dezember Kühlturm in Voerde wird gesprengt

Voerde · Noch ragt der 165 Meter hohe Kühlturm des stillgelegten Steinkohlekraftwerks in Voerde in den Himmel. Doch seine Tage sind gezählt. RWE hat den Sprengtermin angekündigt. Was man dazu wissen sollte.

10.11.2023 , 16:15 Uhr

Mit dem Kühlturm wird eine Landmarke verschwinden. Foto: RWE