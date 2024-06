Polizei in Dinslaken fragt Wohnwagen gestohlen – vielleicht auch Ihrer?

Die Polizei in Dinslaken bittet um Mithilfe: In der Nacht von Donnerstag, 30. Mai (Fronleichnam), auf Freitag, 31. Mai, haben unbekannte Täter einen neuwertigen Wohnwagen von einem Parkplatz am Gildeweg im Gewerbegebiet Grenzstraße in Voerde gestohlen.