Jetzt anmelden : Beim Stadtradeln Kilometer sammeln: Voerde macht mit

Voerde Teams und Einzelfahrer können sich vom 2. bis 22. Mai beteiligen. Anmeldungen für drei aktive Wochen im Sattel sind ab sofort möglich.

Geradelt wird in Teams von mindestens zwei Personen. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Unter www.stadtradeln.de/voerde/ können Interessierte ihr eigenes Team anmelden oder sich einem bestehenden Team anschließen. Diejenigen, die sich am Ende der 21 Stadtradel-Wochen in einem Einzelteam befinden, rutschen automatisch in das offene Team der Stadt Voerde. Die gefahrenen Radkilometer werden ab dem 2. Mai im Online-Radelkalender oder per App eingetragen. Wer keinen Internetzugang hat, kann die Kilometer von einem Ansprechpartner der Stadt Voerde eintragen lassen. Hierfür stehen Kilometer-Erfassungsbögen zum Download oder zur Abholung bereit. In Voerde winken auch in diesem Jahr Preise für die radaktivste Kindertagesstätte, Grundschule, die Klasse einer weiterführenden Schule sowie Voerder Team mit den meisten Radkilometern absolut oder pro Person (Durchschnittswert). Jeder gefahrene Radkilometer und jeder aktive Teilnehmende wird zudem für die Voerder Gesamtwertung und den Wettbewerb zwischen den kreisangehörigen Kommunen gewertet.