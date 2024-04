Tecklenburg-Insolvenz Projekt „Live Green Voerde“ – Unter dem Schwert des Damokles

Für Voerde ist diese Frage nicht ganz unerheblich. Wohnraum für rund 600 soll an der Friedrichsfelder Straße entstehen. Der Optimismus beim ersten Spatenstich im August 2023 war groß. Vom größten Wohnbauprojekt in der Stadt Voerde in den vergangenen Jahrzehnten sprach Bürgermeister Dirk Haarmann, der auch jetzt Zuversicht demonstriert, dass das Projekt fertiggestellt wird, früher oder später.