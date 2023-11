RWE nennt Termin Kühlturm in Voerde wird gesprengt

Voerde · Noch ragt der 165 Meter hohe Kühlturm des stillgelegten Steinkohlekraftwerks in Voerde in den Himmel. Doch seine Tage sind gezählt. Was man dazu wissen sollte.

29.11.2023 , 10:36 Uhr

Mit dem Kühlturm wird eine Landmarke verschwinden. Foto: RWE