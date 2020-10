Kitaanmeldungen in Voerde : Endspurt bei der Kindergartenanmeldung

Voerde Bis zum 30. November können Eltern in Voerde ihre Kinder für einen Kitaplatz ab 1. August 2021 anmelden. Es sind mehrere Wünsche möglich.

Die Anmeldung erfolgt online getrennt nach Kitas und Tagespflege von zu Hause am eigenen PC oder bei Kitaanmeldungen alternativ in einer Kita in Voerde. Bis zu drei Wunschkitas können benannt werden. Eltern, die nur eine Kita als Wunsch angeben, verringern hierdurch die Aussicht auf einen Betreuungsplatz, der den eigenen Vorstellungen entspricht. Die favorisierten Kita-Wünsche können nicht immer durch jede Einrichtung erfüllt werden.

Alle Kitas in Voerde bieten eine Betreuungsmöglichkeit für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren an. Anmeldungen für Einjährige nehmen die Kitas Pauluskindergarten (Voerde-Ost), St. Marien (Möllen), Am Park und St. Antonius von Padua (Friedrichsfeld) und die Kindertageseinrichtung an der Grünstraße entgegen.