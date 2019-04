Lebendiger Meinungsaustausch : Kirche im Dialog mit Jugendlichen

Im Paulushaus kamen die Schüler mit Vertretern der Kirchengemeinde Sankt Peter und Paul ins Gespräch. Foto: Gerd Hermann

Voerde Nach ihrem Treffen mit dem Weihbischof am Gymnasium Voerde waren die Schülerinnen und Schüler jetzt in der Pfarrei Sankt Peter und Paul zu Gast zu einem Meinungsaustausch.

Von Florian Langhoff

Die Schülerinnen und Schüler des GV-Forums hatten bei einer Veranstaltung im Januar die Gelegenheit, Weihbischof Rolf Lohmann auf den Zahn zu fühlen. Nun hatte die katholische Kirchengemeinde Sankt Peter und Paul in Voerde die Gymnasiasten eingeladen, um vor Ort mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Im Paulushaus ist der Gesprächskreis nicht nur mit den Jugendlichen, sondern auch mit Seelsorgern der Gemeinde und Vertretern aus den örtlichen Kirchengremien besetzt. Schnell ergibt sich hier ein lebendiger Dialog zwischen den Jugendlichen und den Kirchenvertretern. Es geht vor allem darum, was sich die Jugendlichen von der Kirche wünschen.

„Ich finde die Gottesdienste etwas altmodisch“, sagt Schülerin Sara Dammers. Generell meint sie, dass die Kirche eine eher starre Institution ist, in der sich wenig verändert. „Wir sind immer bereit, etwas zu verändern, wenn Menschen etwas vorschlagen“, sagt Pastoralreferent Martin Berendes und lädt die Schüler damit zur Mitgestaltung ein. Allerdings, so kommt der Hinweis von den Jugendlichen, müssten diese wohl eher von der Kirche abgeholt werden, als dass sie von sich aus aktiv werden. Pastor Wilhelm Kolks lenkt die Diskussion dann in Richtung Glauben. Ist der bei den Jugendlichen überhaupt vorhanden? „Die Botschaft und Inhalte, die von der Kirche vermittelt werden sind richtig und wichtig“, sagt Schülerin Sara Dammers. Für sie ist es wichtig, dass die Begeisterung für diese Botschaft auch gut rübergebracht wird. „Wo ist denn der Spaß an Glaube zu finden?“, fragt sie und vermisst diesen häufig im Gottesdienst.

Info Meinungsaustauch wird fortgesetzt Erstes Treffen Kürzlich war Weihbischof Lohmann zu Gast am Gymnasium Voerde und diskutierte mit den Jugendlichen. Fortsetzung geplant Der Meinungsaustausch soll in Zukunft mit einer weiteren Gesprächsrunde fortgesetzt werden.

Man merkt den beteiligten Erwachsenen an, dass sie den Ideen der Jugendlichen keineswegs abgeneigt sind, hier und da sogar Parallelen entdecken. So sieht Pfarrer Heinz-Josef Möller etwa die von Schülerinnen und Schülern getragene „Fridays-for-Future“-Bewegung, die sich für den Umweltschutz einsetzt und auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam macht, als „genuin christlich“ an. Schließlich gehe die Bewahrung der Schöpfung auch alle Christen an.