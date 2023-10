Feuerwehreinsatz in Voerde Kabelbrand – zwei Menschen durch Rauchgas verletzt

Die Feuerwehreinheiten Friedrichsfeld und Spellen sowie die Drehleiter aus Voerde sind am Mittwochnachmittag gegen 14.30 zu einem Kabelbrand gerufen worden. In einem Zweifamilienhaus an der Straße „An der Landwehr" in Friedrichsfeld war im Keller des Hauses ein Stromkabel in Brand geraten.