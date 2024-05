In Voerde stationiert Zusätzlicher Rettungswagen nimmt seinen Dienst auf

Im Rahmen der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans des Kreises Wesel wird ab dem 1. Juni ein weiterer Rettungswagen in Dienst genommen. An der Interims-Rettungswache (Kleiner Kiwitt 6) in Voerde wird künftig neben einem Rettungswagen, der rund um die Uhr durch die Feuerwehr Dinslaken besetzt wird, ein zusätzlicher Rettungswagen als sogenannter „Tages-Rettungswagen" eingesetzt.