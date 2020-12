Historisches in Voerde : Geschichtspfad macht verborgene Schätze sichtbar

Historisches in Voerde

Voerde Der Verein für Heimatpflege in Voerde freut sich über die neue Attraktion. An 30 Standorten weisen Stelen mit Infotafeln auf geschichtlich interessante Punkte hin.

Zur Umsetzung dieser Idee wurde mit Hilfe der Leader-Förderung das Projekt „Historischer Geschichtspfad Voerde“ auf den Weg gebracht. Entlang des Pfades weisen an 30 Standorten gut sichtbare Stelen und entsprechenden Infotafeln auf die geschichtlich interessanten Punkte im näheren Umfeld hin. Über QR Codes kann man an den jeweiligen Standorten weitere Informationen auf sein Smartphone laden, so sind auch bei zwei Standorten Filme hinterlegt.