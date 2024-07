Versuchter Raub in Voerde Unbekannter überfällt 69-Jährigen vor seinem Haus

Wie die Polizei berichtet, sprach ein bislang unbekannter Täter am frühen Donnerstagnachmittag des Donnerstags, gegen 14.05 Uhr einen 69-jährigen Mann aus Voerde auf der Garageneinfahrt seines Wohnhauses an der Straße Kurze Heide an und bat ihn darum ihm mit dessen Handy zu helfen.