Gewässerverunreinigung in Voerde : Große Mengen Gülle sind in den Mommbach gelaufen

Große Mengen Gülle sind in den Mommbach gelaufen

Gewässerverunreinigung in Voerde

Der Mommbach in Voerde. Große Mengen Gülle haben das Gewässer verunreinigt. Foto: Kreis Wesel

Voerde Über eine Versickerungsmulde sind große Mengen Gülle in den Voerder Mommbach geflossen. Auch ein kleinerer Graben als Zufluss war betroffen. Das Gülle-Wasser-Gemisch wurde aus dem Bach herausgepumpt.

Große Mengen Gülle sind in den Mommbach in Voerde gelaufen. Der Kreis Wesel wurde am Donnerstag, 14. Januar, über die Gewässerverunreinigung informiert.