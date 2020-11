Proteste gegen Rechts : Widerstand gegen AfD-Treffen in Voerder Eventhalle

Im Reyna Palace an der B 8 in Friedrichsfeld, dem früheren Paradise Planet, soll das AfD-Treffen stattfinden. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Alle Parteien aus dem neuen Stadtrat stellen sich gegen den geplanten AfD-Bezirksparteitag. SPD, Grüne, Linke und Die Partei wollen mit alten Wahlplakaten ein Zeichen setzen.

Widerstand regt sich gegen eine geplante Versammlung der Alternative für Deutschland (AfD) im Reyna Palace. In der Voerder Eventhalle will sich am 8. November der AfD-Bezirksverband Düsseldorf treffen. Alle im neu formierten Stadtrat vertretenen Parteien (SPD, CDU, Grüne, Die Linke, Die Partei, FDP und WGV) wünschen sich in einer gemeinsamen Erklärung, dass die AfD das Treffen in Voerde absagt.